В Брунее вступили в силу законы о казни за гомосексуализм и измену

Законы шариата, предполагающие смертную казнь через побивание камнями за супружескую измену и гомосексуальные связи, вступили в силу в Брунее, сообщает агентство Франс Пресс.

Новые виды наказания, согласно нормам шариата, предусматривают не только побивание камнями за прелюбодеяния и однополый секс, но и ампутацию конечностей у осужденных за воровство,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Королевство Бруней не вводить "драконовские законы" шариата. Она также отметила, что в случае вступления законодательства в силу оно "будет означать серьезный откат в защите прав человека населения Брунея".