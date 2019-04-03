“Зеленый магазин” продает бытовые товары армянского производства из переработанного сырья.

Новая инициатива общественной организации “Эко мусор”, занимающейся сбором и сортировкой пластика, Greenshop 4eco, создана для поощрения покупки изделий из переработанного пластика. ”Арменпресс” передает, на странице правительства Армении в Facebookопубликовано видео, рассказывающее о деятельности Greenshop 4eco. Автор инициативы “Бумага - не мусор”Рипсиме Мкртчян отметила, что в “Зеленом магазине” можно приобрести бытовые предметы армянского производства из переработанного сырья. Суммой, добавленной на себестоимость инициаторы постараются покрыть расходы, необходимые для акций по сбору отходов.

“Например, в Ереване продаетсяочень много турецких ваз, однако производятся и армянские из переработанного пластика, которые более доступны.

Например, турецкая ваза вместимостью 17 литров продается за 1200 драмов, а армянская - за 950 драмов”, - сказала она, добавив, что они из газет изготавливают и продают ручки.

Рипсиме Мкртчян отметила, что в Армении практически все перерабатывается. “У нас есть 5-6 заводов, где обрабатывается пластик, а из переработанной бумаги готовятся пакеты”, - сказала она.

В результате сотрудничества с приграничными селами их женщины выразили готовность шить мешки. “Мы будем продавать их, чтобы уменьшить использование полиэтилена. Мы не являемся организацией, преследующей прибыль, и будем продолжать поощрять людей, собирать и сдавать отходы на переработку. За этого они будут получать соответствующие баллы, для замены их на предметы из переработанного мусора”, - добавила Мкртчян.