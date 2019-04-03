Инспекционный орган призывает АГНКС строго следить за количеством газа, продаваемого на заправках

Инспекционный орган по надзору за рынком Республики Армения, учитывая многочисленные жалобы и недовольство, поступающие в последнее время от наших граждан, призывает всех хозяйствующих субъектов и сотрудников АГНКС строго следить за количеством газа, продаваемого на заправочных станциях. Как передает “Арменпресс”, инспекционный орган по контролю за рынком призывает воздержаться от нарушений, избегать неполных заправок и превышения установленных размеров давления газа, следить на официальном сайте Национального органа метрологии ЗАО “Национальный институт метрологии”: www.metrology.amза ежедневно публикуемым критерием плотности поставляемого газа, быть добросовестным и обязательно предоставлять чеки ККА. Иначе инспекционному органу придется прибегнуть к более строгим надзорно-административным мерам.

Инспекционный орган по надзору за рынком призывает потребителей стать общественным надзором, обязательно требовать чеки ККМ и при обнаружении любых нарушений немедленно обращаться в инспекционный орган по контролю за рынком.