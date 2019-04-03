Саакашвили был готов отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был готов отказаться от вступления в НАТО и оставить на территории Грузии российские базы взамен на территориальную целостность. Об этом экс-президент заявил вчера в интервью телеканалу «Рустави 2».



Гендиректор телекомпании Ника Гварамия, который брал интервью у экс-президента в Брюсселе, напомнил Саакашвили слова из документального фильма Томы Чагелишвили о четвертом президенте страны:



«Если вернете территории, мы от всего отказываемся, в том числе от НАТО. В начале 2008 года я прямо сказал, что отказываюсь даже от НАТО, лишь верните территории, давайте установим мир - т.е. Вы были готовы оставить и базы и отказаться от НАТО взамен на территориальную целостность», - спросил Гварамия, на что экс-президент дал утвердительный ответ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.





«Для меня главное страна... Мы получили наследство, которое получили. Русские были [в Грузии] и выгнать их было невозможно, поэтому мы предлагали это», - отметил Саакашвили.