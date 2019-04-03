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Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян встретился с президентом Эфиопии


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян в рамках официального визита в Эфиопию встретился с главой этой страны.

Как передает “Арменпресс”, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“Официальный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Эфиопию начался встречей с президентом Сахле-Ворк-Зевде”, - написала Нагдалян.




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