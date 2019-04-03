Начался визит Анны Акопян в США

Начался визит супруги премьер-министра Республики Армения Анны Акопян в Соединенные Штаты Америки.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает “Голос Америки”.

Супруга премьер-министра Армении приняла участие в посвященном ей вечере в Конгрессе США, встретилась с конгрессменами. В ходе вечера Анна Акопян выступила с речью, в которой представила достижения Армении и подчеркнула, что страна находится на пути обеспечения полноценной демократии и реального экономического роста, и на этом пути приветствуется любое содействие со стороны друзей Армении. Конгрессмен с армянскими корнями Джеки Спир подчеркнула, что Конгресс со своей стороны приложит все усилия, чтобы США оказывали Армении достойную поддержку как в экономическом, так и в политическом плане. “Мы хотим быть уверены, что демократия в Армении не только сохранится, ано и будет процветать и страна будет полноценно развиваться”, - сказалаСпир.

На встрече с Анной Акопян принял участие и конгрессмен США Адам Шифф. “Нам необходимо поднять партнерство наших стран на новый уровень, чтобы помочь Вашему замечательному правительству добиться успеха”, - отметил Шифф.

Анна Акопян представила конгрессменам инициативу “Женщины во имя мира”, в рамках которой армянские женщины призывают всех женщин мира, в том числеи женщин Азербайджана, поднять свой голос во имя мира, чтобы на границе ни с одной стороны не погибали молодые люди.

“Кто, если не женщины, матери, переживают боль утраты детей наиболее остро, и кто, если не женщины, матери, должны поднять свой голос во имя мира”, - сказала супруга премьер-министра Армении.

Визит Анны Акопян в США начался с посещения библиотеки Конгресса США, где ей представили образцы армянской литературы библиотеки.

Затем в посольстве РА в США супруга премьер-министра РА встретилась с представителями армянской общины. Анна Акопян подчеркнула, что после революции в Армении все лучше, чем ожидалось. По ее словам, Армения нуждается в диаспоре, однако в новой ситуации от диаспоры ожидается иная помощь.

В ходе своего более двухнедельного визита в США супруга премьер-министра Армении попытается собрать средства для благотворительных Фондов “Мой шаг” и “Город улыбок”, которые занимаются предоставлением стипендий, помощью необеспеченным семьям, а также финансированием медицинской помощи детям, больных раком. В Бостоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке также Анна Акопян встретится с представителями армянской общины.

По словам исполнительного директора Фонда ”Мой шаг” Ованеса Казаряна, одной из основных целей визита является привлечение армянской общины США в деятельность благотворительного фонда.