Температура воздуха в Армении повысится на 5-6 градусов

На территории Армении днем 3-го, 4-го и 6-го апреля ожидаются кратковременные осадки, в горных районах - в виде снега, в предгорьях и долинах - в виде дождя, в отдельных местах возможна гроза. Как передает “Арменпресс”, МЧС РА сообщило, что 5-го и 7-8-го апреля ожидается погода без осадков, ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 4 по 5 апреля температура воздуха повысится на 4-5 градусов, днем 6-го понизится на столько же, днем 7-го повысится на 5-6 градусов.

В Ереване днем 3-го, 4-го и 6-го апреля ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. 5-го, с 7по8 апреля ожидается погода без осадков.