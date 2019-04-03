СМИ: Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua построит крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). Как сообщил в среду информационный портал "Чжунго синьвэньван", судно будет способно перевозить до 270 тыс. куб. м энергоресурса.

По его данным, работы по проектированию будут проходить при содействии Норвегии. Согласно достигнутому соглашению, к 2020 году конструкторы двух стран подготовят всю необходимую техническую документацию, на основе которой начнется строительство,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Китае постоянно растет спрос на природный газ. В 2018 году страна импортировала 53 млн тонн СПГ, поставив исторический рекорд. Согласно официальной статистике, власти Китая уже создали более 20 терминалов с общей ежегодной пропускной способностью 80 млн тонн для его активной закупки.