Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию с первым официальным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду прибыл в Москву, этот официальный визит стал его первой зарубежной поездкой в должности главы государства.

Как передает корреспондент РИА Новости, борт президента приземлился в столичном аэропорту "Внуково-2" в 11.00 мск. У трапа главу государства встречали глава департамента протокола министерства иностранных дел РФ Игорь Богдашев и посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.

Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Токаев в среду проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что лидеры обсудят двусторонние отношения, перспективы продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По данным официального сайта Совета Федерации РФ, в четверг президент Казахстана проведет встречу с председателем СФ Валентиной Матвиенко.