Армянские боксеры удачно стартовали на международном турнире

В Анапе стартовал молодежный турнир памяти Николая Павлюкова, в котором принимают участие сильнейшие боксеры Армении, России, Украины, Грузии, Узбекистана, Беларуси, Филиппин, Кубы, Таиланда, Швейцарии, Индии.

Как передает “Арменпресс”, двое из трех представителей Армении, вышедших на ринг, одержали победу и вышли в четвертьфинал. Рафаел Акопян (60 кг) и Артур Шахпазян (56 кг) победили индийских боксеров, а Арсен Григорян (69 кг) потерпел поражение от казахского боксера.

3-го апреля на ринг выйдут и за выход в четвертьфинал поборятся Рудольф Гарбоян (49 кг), Артур Казарян (52 кг) и Руслан Асликян (64 кг) и Арарат Арутюнян.