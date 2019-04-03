Вице-премьер Тигран Авинян принял группу международных экспертов

Вице-премьер Армении Тигран Авинян 2 апреля принял известных ученых и международных экспертов, которые находились в Армении в рамках двухдневной международной экономической конференции “Моделирование экономики и политики для оптимального развития”. Об этом ”Арменпресс” сообщили в офисе вице-премьера Тиграна Авиняна.

Тигран Авинян выразил признательность гостям за представление результатов их научных работ и насыщенные обсуждения актуальных проблем. Он отметил, что двухдневные контакты и обмен мнениями по многим вопросам повестки внушают уверенность в том, что созданы эффективные условия для дальнейшего сотрудничества.

Поблагодарив за прием, гости отметили свое большое воодушевление в связи со знакомством с Арменией и пребыванием в стране в этот активный период реформ. Они сообщили, что составят и представят правительству свои предложения по различным вопросам экономического развития Армении.

В заключение собеседники выразили готовность продолжить дальнейшее сотрудничество.