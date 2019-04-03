ООН: каждое четвертое учреждение здравоохранения в мире не имеет системы водоснабжения

ООН призвала мировое сообщество улучшить водоснабжение, санитарно-гигиенические условия в больницах и медпунктах. Как отмечается в опубликованном 3 апреля в Женеве совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет системы подачи чистой воды, а каждое пятое - надлежащей санитарной службы.

Кроме того, согласно докладу, "во многих центрах охраны здоровья нет основного оборудования для гигиены рук и безопасного разделения и удаления отходов лечебной деятельности",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Более миллиона смертей в мире ежегодно вызваны отсутствием должной чистоты во время родов. От инфекций умирают 26% новорожденных и 11% рожениц. Согласно статистике ЮНИСЕФ, в 2017 году ежедневно в мире умирали около 7 тыс. новорожденных - в основном вследствие антисанитарных условий, в которых проводились роды, в том числе сепсиса.