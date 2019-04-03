ППА предлагает созвать закрытое обсуждение с участием военно-политического руководства Арцаха и Армении

Фракция “Процветающая Армения” предлагает созвать закрытое обсуждение с участием политического и военного руководства Армении и Арцаха.

Как передает “Арменпресс”, об этом на своей странице в Facebook написала депутат от ППА НаираЗограбян.

“Спустя несколько часов после встречи Пашинян-Алиев в Вене Алиев заявил: “Война еще не закончена, завершился первый этап войны, а целью переговоров является освобождение азербайджанских территорий.Алиев также заявил, что изменений в переговорном формате не будет.Это, напомню, сразу после встречи в Вене.Еще одно замечание, за последнее время, впервые после бархатной революции азербайджанские ВС вновь применили 60-миллиметровый миномет, девять снарядов были выпущены в направлении позиций Арцаха.Кроме того, ВС Азербайджана применили станковые автоматы, гранатометы, а также были задействованы и снайперы. После алиевских умственных разминок премьер-министр Пашинян заявил: “Согласитесь, очень странная ситуация, когда главы двух стран в течение нескольких часов встречаются в комнате, после чего делаются комментарии, которые диаметрально отличаются, и это вообще ставит под сомнение серьезность процесса”. На самом деле сложилась довольно непонятная ситуация, и есть настоятельная необходимость обсудить проблему в парламенте Армении. Вместо того, чтобы приглашать премьер-министра и министра обороны, депутатов отдельных парламентских фракций, “Процветающая Армения” предлагает насколько возможно скорее организовать закрытое парламентское обсуждение, на котором обязательно должно присутствовать политическое и военное руководство как Армении, так и Арцаха, а также наши коллеги - депутаты парламента Арцаха”, - написала Зограбян.