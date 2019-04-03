Китаец напал на школу с ножом и убил учеников

В Китае мужчина напал с ножом на учащихся одной из начальных школ в провинции Хунань. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел утром в среду, 3 апреля, в населенном пункте Байцзяпин в уезде Нинъюань. В результате погибли два школьника, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу. Отмечается, что жизням раненых ничего не угрожает,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Полиция в связи с произошедшим арестовала 31-летнего местного жителя по фамилии Чжэн. В настоящее время расследование продолжается. Другие подробности произошедшего, как и мотивы нападавшего, не сообщаются.