Италия может передать Армении свой опыт в сельском хозяйстве. Посол Багдасарян встретилась с Джованни Умберто де Вито

Посол Армении в Италии Виктория Багдасарян 2 апреля встретилась с дипломатическим советником Министерства сельского хозяйства, питания, лесного хозяйства и туризма Италии Джованни Умберто де Вито (GiovanniUmbertoDeVito).

Об этом “Арменпресс “ сообщили в управлении по информации и общественной дипломатии МИД Армении.

Посол отметила, что сельское хозяйство является стратегически важной сферой для Армении, и Италия, как одна из ведущих стран в этой сфере, может передать свой ценный опыт Армении.Были обсуждены перспективы возможного сотрудничества в сфере сельского хозяйства.