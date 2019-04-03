Грузия на втором месте в Европе по численности заключенных

Грузия остается в списке стран с высоким показателем количества заключенных, говорится в последнем докладе Совета Европы об уголовной статистике (SPACE) за 2018 год.

Согласно документу, к концу 2018 году в Грузии было зарегистрировано более 9,4 тысячи человек, отбывающих срок в тюрьмах. Таким образом, на каждые 100 тысяч жителей страны приходится 252,2 заключенных. Этот показатель меньше на 1,6% по сравнению с показателями 2016 года. Тогда на 100 тысяч жителей приходилось 256,3 заключенных,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Согласно докладу, количество заключенных в тюрьмах по всей Европе за период с 2016 по 2018 год сократилось на 6,6 % (с 109,7 до 102,5 заключенных на 100 тысяч жителей).

Помимо Грузии, особенно высокий показатель тюремного заключения по-прежнему фиксируется в России (418,3 заключенных на 100 тысяч жителей), в Азербайджане (235), Литве (234,9), Молдове (215,2), Чехии (208,8).

Больше всего число заключенных сократилось в Румынии (-16%), Болгарии (-15%), Норвегии (-11,6), Финляндии (-9,9%) и Северной Македонии (-9,7%), за которыми следует Армения (-8,7%).



