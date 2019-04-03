Верховный комиссар по правам человека и омбудсмен Армении в Женеве обсудили вопросы сотрудничества

Омбудсмен Армении АрманТатоян встретился в Женеве с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Как сообщили “Арменпресс” в управлении по связям с общественностью аппарата омбудсмена Армении, в ходе встречи омбудсмен представил приоритеты своей деятельности. В частности, была обсуждена работа по предотвращению пыток, защите прав женщин и детей, лиц, имеющих проблемы психического здоровья, имеющих инвалидность, и ряд других вопросов. АрманТатоян отметил, что в настоящее время активным направлением его деятельности является совершенствование и стимулирование правозащитной системы страны, в том числе посредством образования и переподготовки в области прав человека. Одной из главных целей этой работы является устранение стереотипов, часто препятствующих осуществлению реформ. Важно также сотрудничество с государственными органами, гражданским обществом и международными партнерами. Омбудсмен Армении отметил важность сотрудничества с офисом Верховного комиссара ООН по правам человека, в том числе в сферах предотвращения пыток, защиты прав женщин и в ряде других сфер. АрманТатоян отметил, что налажено активное сотрудничество и с офисом Верховного комиссара в связи с процессом всеобщего периодического пересмотра ООН.

Защитник прав человека и Верховный комиссар ООН по правам человека договорились об углублении дальнейшего сотрудничества.