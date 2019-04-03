Саакашвили заявил, что вернется на Украину в случае победы Зеленского на выборах

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен в победе Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины и хочет вернуться в эту страну и восстановить украинское гражданство.

"Фактически на Украине произошла революция. Без всякого сомнения, во втором туре победит Владимир Зеленский", - заявил Саакашвили в интервью телекомпании "Рустави 2".

Он сообщил, что в случае победы на Зеленского выборах намерен вернуться на Украину. "Я обожаю Украину, обязательно вернусь и восстановлю украинское гражданство", - сказал Саакашвили,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

По его словам, он не намерен занимать на Украине какие-либо должности, даже пост премьер-министра, если ему это предложат, но готов оказать "серьезную помощь".

"Мои дальнейшие планы связаны с Грузией", - заявил Саакашвили.