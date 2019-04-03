Время в Ереване: 11:07:36,   3 Апрель

Сергей Смбатян и Лондонский симфонический оркестр сделают совместные записи


Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян на днях находился в Великобритании, и участвовал в записи с Лондонским симфоническим  оркестром (Лондон SymphonyOrchestra, LSO.Записи производились в знаменитомWatfordColosseum. Как сообщили “Арменпресс” в пресс-службе Государственного симфонического оркестра Армении, это не первое сотрудничество Сергея Смбатяна с Лондонским симфоническим оркестром.

Продюсером Лондонского симфонического оркестра и маэстро Смбатяна является обладатель “Грэмми” Кристофер Алдер, который записывает самых известных классических музыкантов и коллективов мира. Его записи удостоились ряда международных премий и представлены на лучших рынках продаж коллекций классической музыки в мире.

Следующая запись Сергея Смбатяна и Лондонского симфонического оркестра запланирована на 4 июня этого года.

Диск в исполнении Лондонского симфонического оркестра и маэстро Смбатяна будет выпущен под известной этикеткой Naxos.

Лондонский симфонический оркестр - один из лучших оркестров в мире. Он был основан в 1904 году и был первым в своем роде оркестром в Великобритании. С оркестром тесно сотрудничали такие всемирно известные дирижеры, как Клаудио Аббадо, Леонард Бернстайн, Карл Бем и другие.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации