Названы лучшие авиакомпании в мире

Сингапурская Singapore Airlines возглавила рейтинг лучших авиакомпаний мира, составленный агрегатором TripAdvisor за нынешний год на основе оценок пользователей.

Второе и третье место заняли катарская Qatar Airways и тайваньская EVA Air соответственно. Пятерку лидеров замыкают Emirates, штаб квартира которой находится в ОАЭ, и японская Japan Airlines,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также в топ-10 попали американская Southwest Airlines, бразильская Azul, новозеландская Air New Zealand, британский лоукостер Jet2.com и японская компания All Nippon Airways (ANA).

Помимо этого, пассажиры отметили Emirates за лучший салон первого класса, Qatar Airways — за лучший салон бизнес класса, а Air New Zealand и Singapore Airlines — за лучшие премиум-эконом и эконом классы соответственно.