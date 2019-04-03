Четверо погибли в результате падения легкомоторного самолета в Северной Македонии

Семья из четырех человек, в том числе двое детей, погибли при крушении легкомоторного самолета "Чесна" в Северной Македонии, сообщил телеканал bTV.

По предварительным данным МВД страны, самолет разбился во вторник вечером в горах из-за плохих погодных условий. На борту находилась семья из Болгарии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Место падения самолета находится в труднодоступной местности. Спасательная операция начнется с рассветом.

В МИД Болгарии уточнили, что самолет направлялся в Софию.

Официальной информации о погибших на данный момент нет.