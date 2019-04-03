Госдепартамент: число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23

Число стран, закупавших нефть у Ирана и полностью прекративших ее импорт, возросло до 23, в том числе за счет трех государств, которые были временно выведены из-под санкций США. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук на брифинге для журналистов, проведенном в Госдепартаменте.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года США временно разрешили импортировать иранскую нефть восьми странам. "Могу сказать, что доля импорта [иранской нефти] трех из них равняется сейчас нулю. Это доводит до 23 число импортеров, которые ранее закупали иранскую нефть, а теперь не закупают", - сказал Хук,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Наши нефтяные санкции позволили с мая 2018 года изъять с рынка 1,5 млрд баррелей иранской нефти, предназначенных для экспорта. Это отрезало иранскому режиму доступ к прибыли в $10 млрд", - добавил спецпредставитель.По его данным, в общей сложности в санкционные списки против Тегерана за 26 этапов введения ограничений попали более 970 компаний.