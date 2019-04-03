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Один человек погиб в результате пожара на химзаводе в США


Пожар произошел во вторник на химическом заводе в пригороде Хьюстона в штате Техас в США, сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, в результате инцидента один человек погиб, еще двое находятся в критическом состоянии.

Возгорание пока не удалось потушить,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

 

 




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