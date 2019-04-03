На автодороге Спитак-Ереван грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в ущелье

3-го апреля в 05:35 в службу “911” МЧС РА поступил звонок о том, что на 19-ом км автодороги Спитак-Ереван произошло ДТП,необходима помощь спасателей. На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС.

Как передает “Арменпресс”, МЧС Армении сообщает, что грузовик марки “Skanya” выехал за пределы проезжей части дороги и скатился в овраг на 30 метров.

До прибытия спасателей на место происшествия водитель автомобиля (Д.А. 1982 г.р.) самостоятельно выбрался из автомобиля. Д.А.отказался от госпитализации.

Спасатели обесточили автомобиль.