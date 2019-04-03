Национальное учредительное собрание Венесуэлы лишило Гуайдо неприкосновенности
Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, провозгласивший себя презентом Венесуэлы, решением Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы лишен парламентской неприкосновенности.
"Преследование Гуайдо по закону официально санкционировано", - объявил председатель НУС Диосдадо Кабельо.
Накануне Верховный суд Венесуэлы принял решение, в котором рекомендует НУС лишить спикера парламента Гуайдо парламентской неприкосновенности,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
В решении суда указывается, в частности, на нарушение Гуайдо запрета на его выезды за пределы Венесуэлы, после которого он посетил Аргентину, Бразилию, Колумбию, Эквадор и Парагвай с конца февраля по начало марта.
Решение ВС было принято после того, как генеральная прокуратура Венесуэлы объявила в четверг, что она лишила Гуайдо права занимать государственные должности в течение 15 лет.