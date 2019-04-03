Лидер британской оппозиции согласился обсудить Brexit с Терезой Мэй

Лидер британской оппозиции Джереми Корбин заявил в интервью телеканалу Sky News, что согласен встретиться с премьер-министром Терезой Мэй для обсуждения вариантов выхода из кризиса вокруг Brexit.

"Мы встретимся с премьер-министром. Мы признаем, что она сделала шаг, я признаю свое обязательство представлять людей, которые поддержали лейбористов на прошлых выборах, и людей, которые не поддержали лейбористов, но тем не менее хотят уверенности и безопасности для своего будущего. На этом основании мы встретимся с ней и проведем эти обсуждения", - заявил лидер лейбористов в интервью телеканалу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

При этом Корбин отметил, что лейбористы "держат в резерве" вариант вынесения вотума недоверия правительству Мэй, если оно окажется "неспособным управлять большинством в палате общин".

Во вторник премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, выступая с заявлением по итогам семичасового совещания с министрами, что правительство Великобритании будет просить ЕС о продлении срока Brexit, чтобы попытаться договориться с оппозицией о едином плане действий. Мэй намерена обсудить варианты выхода из кризиса с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином и с лидерами других оппозиционных партий.

Пока ни правительство, ни парламент не могут договориться о наилучшем варианте выхода из ЕС.

Если парламент Великобритании так и не поддержит трижды отклоненный договор об условиях Brexit в ближайшие дни, останется возможность "жесткого" отделения страны от союза 12 апреля или запрос более длительной отсрочки даты "развода", сообщил во вторник утром главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье. Новая отсрочка будет нести риски для Евросоюза, поэтому для ее предоставления нужно будет серьезное обоснование, пояснил он.