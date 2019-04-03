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На участке дороги от Кучака до Апарана метель


Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что 3 апреля по состоянию на 09:30 на автодорогах Джермука, Котайка, Артика, Апарана, на поворотах Саравана и Тигранашена идет снег.

Как сообщили “Арменпресс” в информационном центре Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, на участке дороги от Кучака до Апарана -  метель. Перевал Варденяц закрыт для грузовых и транспортных средств с прицепом.

Остальные автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты. Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.




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