Европейские индексы - 02-04-19

МОСКВА, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 2 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.62% и составил 11754.79 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.33% и составил 5423.47 пункта, британский FTSE вырос на 1.01% и составил 7391.12 пункта, а российский RTSI вырос на 0.16% и составил 1216.20 пункта.