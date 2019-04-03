Цены на цветные металлы - 02-04-19

ЛОНДОН, 3 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 2 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.52% и составила 1884.00 долларов США, цена на медь снизилась на 0.80% и составила 6440.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.74% и составила 1999.50 долларов США, цена на никель снизилась на 1.09% и составила 13105.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.51% и составила 21200.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.42% и составила 2877.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 31000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.