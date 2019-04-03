Араик Арутюнян с 4 по 5 апреля выедет в Москву

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян с 4 по 5 апреля будет в Москв. Как сообщили “Арменпресс” в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства образования и науки РА, в ходе визита запланированы встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой и министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым. Ответственные за сферу образования двух стран обсудят ряд вопросов, связанных с укреплением и расширением армяно-российского сотрудничества в сфере образования и науки.

В рамках визита министр также примет участие в 19-ом заседании Армяно-Российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.