Предстоящие на 3 апреля события

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет предстоящие сегодня события:

Сегодня, 3 апреля, в КГД состоится пресс-конференция председателя КГД Давида Ананяна. Он коснется реформ, реализуемых в сфере.

Сегодня состоится первый прямой рейс Бухарест-Ереван. По этому поводу в Ереване будет дан прием. Прямой рейс осуществляется румынским национальным авиаперевозчиком TAROM.

В Ереване пройдет конференция на тему “Законность образования Республики Арцах с точки зрения международного права”. Резолюция, сформированная в результате обсуждений, будет направлена сопредседателям Минской группы и в правительство Армении.

В Армении проблема энергоэффективности зданий находится в центре внимания ответственных и специалистов этой сферы. На намеченном в Ереване обсуждении будут представлены работы по повышению энергоэффективности зданий и обсуждены существующие проблемы.

В Союзе писателей Армении читателям будет представленаизданная в Казахстане антология армянской поэзии, “Дыхание Арарата”. На презентации будет присутствовать посол Казахстана в Армении.

В Армяно-Российском университете состоится встреча с известным белорусским путешественником-блогером армянского происхождения Владом Маганом (Владиславом Мовсесовым).

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