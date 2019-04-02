Решением Никола Пашиняна от должности освобождены ответственный по протоколу премьер-министра и начальник управления кадрами и персоналом аппарата
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от должности освобождены начальник управления кадров и персоналом аппарата премьер-министра Маргарит Азарян, ответственный по протоколу премьер-министра Александр Мхитарян и первый заместитель руководителя аппарата премьер-министра Артур Саркисян.
Как передает “Арменпресс”, соответствующие решения премьер-министра Армении размещены на e-gov.на сайте am.
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