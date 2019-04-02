За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 1 и 2 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 44 случая преступлений, из них 1 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, по 8 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, 7 случаев мошенничества, 4 случая присвоения или растраты, по 3 случая незаконной вырубки деревьев и злоупотребления должностными полномочиями, 2 случая побоев, по 1 случаю убийства, изнасилования, обнаружения наркотиков, совершения сексуальных действий с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, незаконного собирания или распространения сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну.

За данный период обнаружен 1 человек, находящийся в розыске, eщe 2 с явкой с повинной обратились в Полицию, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 10 ДТП: 13 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.