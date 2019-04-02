Представительница Армении на конкурсе «Евровидение 2019» выступит под номером один на втором полуфинале

Представительница Армении на международном конкурсе песни «Евровидение 2019» Србуи Саркисян выступит под номером один на втором полуфинале с песней «Walking out».

Как сообщает Арменпресс, об этом написала певица на своей странице в Facebook.

Конкурс «Евровидение 2019» в этом году состоится 14-18 мая в столице Израиля.