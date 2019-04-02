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Представительница Армении на конкурсе «Евровидение 2019» выступит под номером один на втором полуфинале


Представительница Армении на международном конкурсе песни «Евровидение 2019» Србуи Саркисян выступит под номером один на втором полуфинале с песней  «Walking out».

Как сообщает Арменпресс, об этом написала певица на своей странице в Facebook.

Конкурс «Евровидение 2019» в этом году состоится 14-18 мая в столице Израиля.




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