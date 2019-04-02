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Глава МИД Армении с официальным визитом посетит Эфиопию


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 2-4 апреля посетит Эфиопию с официальным визитом. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Мнацаканян встретится с президентом Эфиопии Сахлеуорк Зэуде, государственным министром иностранных дел Маркосом Текле Рике, а также другими официальными лицами. Министр иностранных дел также проведет встречи в рамках Экономической конференции ООН по вопросам Африканского союза и Африки.

Запланирована также встреча Зограба Мнацаканяна с представителями армянской общины Эфиопии.




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