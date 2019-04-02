Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, встреча министров иностранных дел НАТО состоится в Вашингтоне 3-4 апреля.

"Россия будет темой обсуждения на министерской встрече. Это угроза альянсу и Соединенным Штатам. Подозреваю, что будут обсуждаться все аспекты российской угрозы, включая действия в Керченском проливе и так называемую аннексию Крыма, оккупацию Грузии, нападение на Скрипалей, нарушение договора о РСМД", - сказал он.