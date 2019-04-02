Республика Арцах продолжит прилагать усилия с целью привлечения к ответственности виновников апрельской войны: МИД Арцаха

Министерство иностранных дел Республики Арцах выступил с комментарием в связи с третьей годовщиной апрельской войны. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии, в частности, говорится:

“Ровно три года назад, в ночь 1-ого на 2 апреля, грубо нарушив режим перемирия, закрепленный соглашением о полном прекращении огня и военных действий от 12 мая 1994 года, азербайджанская сторона развязала боевые действия вдоль всей границы с Арцахом. С использованием тяжелой техники, артиллерии и боевой авиации азербайджанские вооруженные силы подвергли обстрелу не только передовые позиции Армии обороны Республики Арцах, но и мирные населенные пункты, что привело к жертвам, в том числе среди мирного населения. Лишь спустя четыре дня, понеся значительные потери, 5 апреля 2016 года Азербайджан был вынужден при посредничестве Российской Федерации запросить прекращения военных действий.

Масштаб и интенсивность наступательных действий, количество задействованной военной техники и живой силы, а также заявления азербайджанских властей свидетельствуют о том, что апрельские события были не чем иным, как заранее спланированной военной агрессией. Азербайджан планировал захватить всю территорию Арцаха и тем самым решить азербайджано-карабахский конфликт силовым путем, однако эти планы были сорваны благодаря решительным действиям Армии Обороны Республики Арцах.

Действия вооруженных сил Азербайджана сопровождались грубейшим нарушением международного гуманитарного права и военными преступлениями. Со стороны внешнеполитического ведомства Арцаха была осуществлена последовательная работа с целью донесения до сведения международного сообщества, в том числе специализированных структур и инстанций, совершенных зверств. Будучи уверенной, что подобные преступления не имеют срока давности, Республика Арцах продолжит прилагать усилия с целью привлечения к ответственности виновных.

После окончания военных действий прошло уже три года, но все еще актуальна необходимость применения международных политико-дипломатических мер сдерживания агрессивных намерений Азербайджана для обеспечения полноценной реализации соглашений от 12 мая 1994 года и 6 февраля 1995 года. Необходимо также внедрение международных механизмов контроля режима прекращения огня, в частности, посредством реализации достигнутых после апрельской войны договоренностей в Вене и Санкт-Петербурге.

Республика Арцах подтверждает, что при попытке Азербайджана решить конфликт силовым путем, будут приняты все необходимые меры самообороны в соответствии с Уставом ООН с целью защиты права граждан Арцаха свободно и безопасно жить на своей Родине”.