Путин подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым подчеркнул важность диалога Еревана и Баку по нагорно-карабахскому урегулированию и выразил готовность оказать содействие в этом вопросе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Кремля, Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский лидер "поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта".

"Президент Российской Федерации подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате минской группы ОБСЕ", - говорится в официальном сообщении Кремля.