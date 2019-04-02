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Путин подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном


Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым подчеркнул важность диалога Еревана и Баку по нагорно-карабахскому урегулированию и выразил готовность оказать содействие в этом вопросе.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на пресс-службу Кремля, Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого азербайджанский лидер "поделился оценками своей встречи с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном по нагорно-карабахскому урегулированию, которая прошла в Вене 29 марта".

"Президент Российской Федерации подчеркнул важность активизации переговорного процесса между Баку и Ереваном. Выражена готовность России и далее оказывать содействие в поиске путей мирного решения нагорно-карабахской проблемы, в частности, в формате минской группы ОБСЕ", - говорится в официальном сообщении Кремля.




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