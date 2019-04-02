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Президент Республики Арцах принял делегацию Республиканской партии Армении


Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 апреля принял делегацию Республиканской партии Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян подчеркнул важность встреч и дискуссий с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Армении, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.

На встрече присутствовал председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян.




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