Президент Республики Арцах принял делегацию Республиканской партии Армении

Президент Республики Арцах Бако Саакян 2 апреля принял делегацию Республиканской партии Армении.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Саакян подчеркнул важность встреч и дискуссий с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Армении, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.

На встрече присутствовал председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян.