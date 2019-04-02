Применение силы не может подавить право народа Арцаха на самоопределение: МИД Армении

Министерство иностранных дел Армении распространило заявление в связи с третьей годовщиной апрельской агрессии Азербайджана в Арцахе. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в заявлении говорится: «Три года назад в этот день, 2 апреля, вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабные военные действия против Арцаха. Азербайджан грубо нарушил режим прекращения огня, а также обязательство о неприменении силы, принятое им в рамках процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Применение силы сопровождалось ужасающими зверствами, совершенными вооруженными силами Азербайджана как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения. Эти зверства точным образом повторяли массовые убийства и этническую чистку, осуществляемые Азербайджаном против армян Нагорного Карабаха в начале 1990-х годов.

На этот раз непосредственная угроза более масштабных актов насилия против мирного населения была пресечена Армией обороны Нагорного Карабаха. Армянские военные и добровольцы пожертвовали своей жизнью во имя права народа Арцаха жить и творить свободно на своей Родине.

Апрельская война вновь подтвердила, что применение силы не может подавить право народа Арцаха на самоопределение. Статус и безопасность Арцаха являются незаменимыми элементами, лежащими в основе любых эффективных переговоров, которые направлены на обеспечение мирной жизнедеятельности народа Арцаха.

Неприменение силы или угрозы силой, строгое соблюдение режима прекращения огня, внедрение механизмов по снижению рисков и укреплению доверия имеют чрезвычайно важное значение в формировании способствующей миру атмосферы.

Созданная в результате апрельской агрессии тупиковая ситуация в процессе урегулирования конфликта показала, что мирное решение нагорно-карабахского конфликта путем переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ не имеет альтернативы».