“МТС” продолжит инвестиции в Армении: премьер-министр принял представителей ПАО “МТС”

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня принял президента, председателя правления российского ПАО “МТС” Алексея Корню и вице-президента Андрея Смелкова. На встрече также присутствовал генеральный директор компании “VivaCell-MTS” Ральф Йирикян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность реализации программ “МТС” в нашей стране, которые способствуют развитию сферы телекоммуникаций и распространению инновационных технологий. Премьер-министр отметил, что правительство считает приоритетом развитие цифровой инфраструктуры и рынка информационных технологий, чтобы сделать Армению технологичной страной. Говоря о реформах, направленных на постоянное улучшение предпринимательской среды, Никол Пашинян отметил, что целью правительства является повышение прозрачности инвестиционного поля и внедрение новой культуры сотрудничества между бизнесом и властями. “Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес был максимально успешным и платил больше налогов, обогащался и обогащал”, - сказал глава правительства.

Алексей Корня поблагодарил премьер-министра Пашиняна за информацию о реформах правительства и выразил удовлетворение ходом реализации программ возглавляемой им компании в Армении, а также сотрудничеством с правительством Армении, в частности, министерством транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения. Он сообщил, что ПАО “МТС”, учитывая преимущества армянского рынка в сфере ИТ, намерено расширить рамки своей деятельности в нашей стране и реализовать новые проекты в сфере развития цифрового рынка, программного обеспечения и предоставления услуг. Алексей Корня отметил, что ПАО “МТС” продолжит совершать инвестиции в Армении, внося свой вклад в развитие сферы информационных технологий и телекоммуникаций.

Премьер-министр Пашинян приветствовал намерение “МТС” увеличить объем инвестиций и подтвердил готовность правительства продолжать эффективное сотрудничество.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах развития рынка телекоммуникаций, совершенствования технологической инфраструктуры, реализации программ в рамках корпоративной ответственности и по другим направлениям.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – крупнейший в России и странах СНГ оператор телекоммуникаций. Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 100 миллионов абонентов мобильной связи в России, Армении, Беларуси и Украине. “VivaCell-MTS” является дочерним предприятием российского ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).