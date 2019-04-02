Соединенные Штаты продолжают поддерживать становление системы местного самоуправления в Армении: посол США мэру Еревана

Мэр Еревана Айк Марутян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе мэрии Еревана, поздравив посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, мэр Марутян отметил, что Ереван придает важность сотрудничеству с городами США. Мэр представил послу Трейси основные приоритеты и проблемы Еревана, выразив надежду, что американская сторона будет участвовать в программах развития города.

«Убежден, что сотрудничество между мэрией Еревана и посольством США в Армении будет носить продолжительный характер. Мэрия в свою очередь и в рамках своих полномочий и впредь готова содействовать посольству»,-отметил Айк Марутян.

Посол США в РА в свою очередь подчеркнула важность сотрудничества между органами местного самоуправления США и РА, отметив, что посольство будет способствовать углублению установленного сотрудничества.

«Соединенные Штаты продолжают поддерживать становление системы местного самоуправления в Армении. Рада встречи с Вами и хочу подтвердить нашу готовность к дальнейшему сотрудничеству с мэрией Еревана»,-отметила посол Трейси.