Российские пограничники пресекли попытку контрабанды наркотических средств из Ирана

Российские пограничники совместно с сотрудниками полиции в пункте пропуска «Агарак» вновь пресекли попытку контрабанды наркотических средств из Исламской Республики Иран на территорию Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения, 30 марта т.г. в ходе личного досмотра гражданина Армении, следовавшего из Ирана на территорию Армении, было обнаружено 19 упаковок лекарственных препаратов, содержащих в своем составе сильнодействующие наркотические вещества.

Указанное лицо и обнаруженные вещества установленным порядком переданы компетентным органам Армении для проведения экспертизы и выяснения всех обстоятельств происшествия.

Всего, в I квартале 2019 года, в пункте пропуска на армяно-иранском участке государственной границы, пресечено более 10 попыток контрабанды наркотических и психотропных средств на территорию Армении, большинство из которых были предприняты гражданами Исламской Республики Иран.

В 2019 году, помимо попыток незаконного провоза наркотических средств растительного происхождения, участились случаи контрабанды синтетических наркотиков, а также лекарственных препаратов, содержащих в своем составе запрещенные к ввозу на территорию Армении вещества.

Отмечается, что в аналогичном периоде 2018 года факты контрабанды наркотических средств на территорию Республики Армения с территории Исламской Республики Иран отсутствовали.