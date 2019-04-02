Министр образования и науки Армении с официальным визитом посетит Москву

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 4-5 апреля с официальным визитом посетит Москву.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования и науки Армении, в ходе визита запланированы встречи с министром образования Российской Федерации Ольгой Васильевой и министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым.

Министры двух стран обсудят вопросы, связанные с укреплением и расширением армяно-российского сотрудничества в области образования и науки. В рамках визита министр образования и науки также примет участие в 19-м заседании армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.