Новый портал uCloud позволит сократить затраты на внедрение, обслуживание и развитие инфраструктуры ИТ

Созданная компанией Ucom облачная система uCloud отныне преобразована в отдельный портал, который позволит сократить затраты на внедрение, обслуживание и развитие инфраструктуры ИТ. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе компании Ucom, портал ucloudspace.am облачной системы uCloud позволит стартапам и крупным компаниям иметь отдельные типы виртуальных серверов, различные облачные программы и другие облачные решения.

На портале ucloudspace.am пользователь сможет ознакомиться с предоставляемыми услугами, пройти онлайн-регистрацию, произвести онлайн-платежи, управлять услугами через единый интерфейс. Посредством портала компания Ucom предлагает услугу IaaS (Инфраструктура как услуга), которая позволяет самостоятельно создавать виртуальные серверы в интерфейсе uCloud, использовать различные операционные системы, создавать собственную сетевую инфраструктуру. В отличие от ряда армянских компаний, которые предлагают только виртуальные серверы, uCloud позволит создать полностью независимую среду, в которой можно одновременно использовать различные продукты и управлять ими.

«В ближайшее время мы сосредоточимся на развитии наших уже готовых платформ (PaaS) и программных услуг (SaaS). А уже сейчас через портал можно также регистрировать домены, пользоваться услугой общего хостинга, в частности, создавать веб-сайты и размещать их на онлайн-серверах. Мы предлагаем также совместный или физический хостинг, что подразумевает установку принадлежащего клиенту оборудования в нашем дата-центре», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Добавим, что на портале ucloudspace.am действует онлайн-поддержка в режиме 24/7.