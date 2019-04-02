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Министр обороны и начальник Генштаба ВС Армении посетили воинский пантеон “Ераблур”


Сразу после возвращения в Армению из США министр обороны Армении Давид Тоноян вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенантом Артаком Давтяном посетил воинский пантеон “Ераблур”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министр обороны и начальник Генерального штаба Вооруженных сил почтили память жертв апрельской войны 2016 года, а также воинов, которые пожертвовали своей жизнью за свободу и независимость своей родины.




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