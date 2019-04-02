Азиатские индексы - 02-04-19

ТОКИО, 2 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 2 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.02% и составил 21505.31 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.25% и составил 1611.69 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.20% и составил 3176.82 пункта, а HANG SENG вырос на 0.21% и составил 29624.67 пункта.