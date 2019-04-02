В Узбекистане вышили самый большой в мире шелковый ковер - сюзане

Самый большой в мире вышитый вручную шелковый ковер - сюзане, что в переводе с таджикского означает "шитый иглой", создали к Международному фестивалю искусства бахши (бахши - исполнитель народного эпоса - прим. ТАСС), который пройдет с 5 по 10 апреля в горной части южной Сурхандарьинской области Узбекистана,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это уникальное произведение прикладного искусства длиной в 25, шириной в 6 метров и весом более 60 кг по инициативе Госкомтуризма республики, который является одним из организаторов фестиваля, в течении нескольких месяцев создавали 20 опытнейших мастериц страны", - проинформировал ТАСС пресс-секретарь туристического ведомства Тимур Мирзаев. По его словам, фестиваль планируется проводить каждые два года и огромное сюзане призвано стать его своеобразным талисманом.