Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

"Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта", - говорится в сообщении полиции,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Полиция в настоящее время расследует причины аварии, однако отмечает, что подозрительных обстоятельств не обнаружила.

Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам. Погибший Сэм был одним из троих детей Янгера.