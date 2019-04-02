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Аккумулятор от iPhone взорвался в руках у школьника


Житель Австралии серьезно пострадал в результате взрыва аккумулятора от iPhone 6. Об этом сообщает издание The Sun.

Инцидент произошел в ночь на 31 марта в австралийском городе Брисбен. «Я хотел взглянуть, что там внутри. Как только я разогнул аккумулятор, он тут же взорвался. Произошел мощный взрыв, затем появились огромные языки пламени», — рассказывает Джей Уотсон (Jay Watson). Взрыв опалил его волосы, а на грудь вылилась едкая аккумуляторная кислота,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Мать пострадавшего, Кари Лэшбрук (Kari Lashbrook), услышала крики сына и немедленно позвонила в скорую помощь.

15-летнего пациента доставили в местную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь. Доктора заключили, что Уотсону повезло, поскольку, если бы кислота попала в глаза, он бы ослеп. В результате произошедшего на груди парня остались глубокие шрамы.

 

 




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